Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что Вагнер Лав хочет снова сыграть за ЦСКА и остаться в клубе.
"Мы еще не знаем, будем ли продлевать контракт с "Кайратом" или нет. Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в клубе? В футболе возможно все. У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности за армейский клуб 37-летний бразилец провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 голевых передачи.
С 2020 года Вагнер Лав защищает цвета алматинского "Кайрата". В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, на его счету 12 голов и 11 результативных передач. Контракт форварда с казахстанским клубом рассчитан до декабря 2021 года.
Источник: Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА и остаться в клубе
"Идеальный финал карьеры". Агент - о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы форварда "Кайрата" Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении нападающего в ЦСКА.
Фото: "Кайрат"