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В "Ахмате" отреагировали на информацию о возможном назначении главным тренером Валерия Газзаева

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что главным тренером грозненцев может стать экс-наставник ЦСКА и "Алании" Валерий Газзаев.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Это неправда. Кто-то запускает такие слухи прямо перед важными матчами. У нас есть главный тренер, который продолжает работать с командой. Мы ему доверяем и никого другого не рассматриваем на пост главного тренера, - передает слова Айдамирова Sport24.

Ранее появилась в СМИ появилась информация, что 67-летний экс-главный тренер ЦСКА, "Алании" и сборной России Валерий Газзаев может занять пост наставника "Ахмата" вместо работающего сейчас на этой должности Андрея Талалаева. По итогам 12 туров Российской премьер-лиги грозненцы занимают в турнирной таблице десятое место, набрав 15 очков. В последнем матче чемпионата России "Ахмат" победил на своем поле "Урал" со счетом 1:0, а 27 октября выбыл из розыгрыша Кубка России, уступив по пенальти в 3 туре группового этапа волгоградскому "Ротору" (1:1, пен. 2:4).

СМИ: Валерий Газзаев может возглавить "Ахмат"


Теги: Ахмат Газзаев
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