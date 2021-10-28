Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
0 - 2
Реал СосьедадЗавершен
Гранада
1 - 1
ХетафеЗавершен
Леванте
2 - 2
АтлетикоЗавершен
П1 34X 1.01П2 23

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
3 - 0
БолоньяЗавершен

СМИ: Валерий Газзаев может возглавить "Ахмат"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев может войти в шорт-лист кандидатов на пост наставника "Ахмата".
Сообщается, что в случае договоренности грозненского клуба с 67-летним специалистом уже в сезоне-2022/23 перед командой будет стоять задача бороться за еврокубки.

На данный момент "Ахмат" тренирует Андрей Талалаев. Накануне грозненцы вылетели из Кубка России, уступив "Ротору" (1:1, 2:4 пенальти), а в Российской Премьер-Лиге занимают 10-е место, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.

Источник: "Спорт-экспресс"


Теги: Газзаев Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

СМИ: Валерий Газзаев может возглавить "Ахмат" 6
"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на 1-е место в Серии А 1
Неймар - о желании победить в ЛЧ: надеюсь, мы повторим с Месси в "ПСЖ" то, что сделали в "Барсе" 2
Гризманн впервые забил в Ла Лиге после возвращения в "Атлетико" 1
"Гранада" спаслась в матче с "Хетафе" на 7-й добавленной минуте 1
"Аталанта" начала переговоры с представителями Бога, ради подписания которого могут продать Миранчука 1
Пьянич - об увольнении Кумана: знай, когда отпустить это дерьмо 1
"Шахтер" объявил о продлении контракта со Степаненко 1
"Реал Сосьедад" обыграл "Сельту" и поднялся на 1-е место в Ла Лиге 1
Пономарев - о возвращении Вагнера Лав в ЦСКА: ни в коем случае, это уже пройденный этап 7
Тедеско может возглавить "Айнтрахт" 2
"Отношения у Витории и прессы такие же, как у Герасима и Муму". Уткин - о переводчике "Спартака" 6
В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Спартака" Ларссону 9
Лаутаро Мартинес продлил контракт с "Интером" 1
Хави прокомментировал возможное назначение в "Барселону" 1
Орлов: у "Спартака" каждый год новый тренер. Они идиоты 33
"Динамо" интересуется полузащитником сборной Колумбии Вилья 1
Началась продажа билетов на матч Россия - Кипр 1
Азмун - в числе претендентов на звание лучшего игрока мира 16
Семин - о голевой Миранчука: здорово, что он сделал это как раз перед играми сборной 3
Калиниченко: каждым своим постом я стараюсь обратить внимание на то, что в "Спартаке" есть проблемы 3
Источник: Ларссон не будет продлевать контракт со "Спартаком" 18
Президент "Ростова" Артюнянц: будем усиливаться точечно. Нам нужно несколько ментальных монстров 2
Роналду станет отцом близнецов 1
Эден Азар может перейти в "Ньюкасл" 2
Юрист "Спартака" - о деле Газизова: пойдем в суд по убыткам. Есть 88 млн, которые он сам себе перевел 3
Агент Гурцкая - о трансферах иностранцев: их жены панически боятся Россию, 70% переездов заканчиваются разводами 5
Стало известно о потерях "Ювентуса" перед игрой с "Зенитом" 3
Колумбийский вингер Валойес: Барриос - с отрывом лучший игрок нашей сборной 2
Ракицкий: хочу пожелать себе поиграть в Лиге чемпионов еще три года 1
Все новости
-