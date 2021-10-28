Сообщается, что в случае договоренности грозненского клуба с 67-летним специалистом уже в сезоне-2022/23 перед командой будет стоять задача бороться за еврокубки.
На данный момент "Ахмат" тренирует Андрей Талалаев. Накануне грозненцы вылетели из Кубка России, уступив "Ротору" (1:1, 2:4 пенальти), а в Российской Премьер-Лиге занимают 10-е место, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: Валерий Газзаев может возглавить "Ахмат"
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев может войти в шорт-лист кандидатов на пост наставника "Ахмата".