Боярский отметил, что если "Зенит" обыграет "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ, нужно будет задуматься о назначении Семака на пост главного тренера сборной России. По словам артиста, он не верит в то, что сборная добьется успеха под руководством Валерия Карпина.
"Если мы выиграем сегодня, надо задуматься, кто на самом деле, по праву, должен возглавлять сборную России. Семак и Тимощук - лучшие тренеры в нашей стране. Я не очень верю в сборную Карпина, там есть хорошие игроки, но нет команды.
Поэтому вариант, что тренерский штаб "Зенита" возглавит сборную, есть. Трудно не заметить, что они лучшие специалисты в нашей стране", - сказал Боярский.
Отметим, что матч "Зенит" - "Динамо" пройдет сегодня, 29 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Sport24
Боярский: я не очень верю в сборную Карпина. Там есть хорошие игроки, но нет команды
Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что сборную России должен тренировать наставник петербургской команды Сергей Семак.
Фото: РИА Новости