"Когда в твои ворота залетает столько мячей, любой вратарь будет испытывать вину и чувствовать груз ответственности. Максименко хотел бы пожелать стойко пройти этот непростой период, в таком возрасте все в его руках. Не думаю, что "Спартаку" нужно искать нового вратаря, проблема зарыта глубже, она общекомандная. Нельзя говорить, что Максименко — слабое звено, если забивают семь мячей, есть вопросы и к атакующим футболистам, с которых начинается оборона команды, к полузащитникам и всем остальным по цепочке", — приводит слова Березовского "РБ Спорт".
"Спартак" с Максименко на воротах пропустил 15 мячей в последних 5 матчах во всех турнирах. Напомним, в последнем матче в РПЛ красно-белые на выезде проиграли "Зениту" 1:7. Ранее сообщалось, что москвичи заинтересованы в укреплении вратарской линии зимой. В числе кандидатов назывались Иван Ломаев из "Крыльев" и Максим Бориско из "Балтики". Контракт Максименко со "Спартаком" действует до июня 2023 года, прямо сейчас он оценивается порталом Transfermarkt в 13 млн евро.
Березовский: не думаю, что "Спартаку" нужно искать нового вратаря, проблема зарыта глубже
Бывший голкипер "Зенита" и "Динамо" Роман Березовский поделился мнением о проблемах красно-белых в нынешнем сезоне.
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