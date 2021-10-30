СМИ: "Спартаку" и "Динамо" предложили двух футболистов обороны "Барселоны"

Двое футболистов "Барселоны" могут оказаться в РПЛ в зимнее трансферное окно.

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Центральный защитник Самюэль Умтити в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Барсу". Контракт 27-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Умтити в 5 млн евро. Всего за каталонский клуб он сыграл в 132 матчах и забил 2 гола.



Правый защитник Мусса Ваге за первую команду "Барселоны" провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.



Источник: FootballNewsWestAfrica По данным источника, каталонский клуб намерен в январе отдать в аренду защитников Самюэля Умтити и Муссу Ваге. Отмечается, что игроки были предложены нескольким российским и турецким клубам, в числе которых московские " Спартак " и " Динамо ". Речь идет об аренде футболистов.Центральный защитник Самюэль Умтити в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Барсу". Контракт 27-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Умтити в 5 млн евро. Всего за каталонский клуб он сыграл в 132 матчах и забил 2 гола.Правый защитник Мусса Ваге за первую команду "Барселоны" провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.Источник: FootballNewsWestAfrica