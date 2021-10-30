- Когда Олег забивал, это все-таки были времена провала нашего футбола. Он был другим - ниже уровнем. Начинающим, если можно так сказать, после распада СССР. Дзюбе было сложнее забить свои 144 гола, чем Веретенникову 143? Конечно! При всем уважении к Веретенникову, который, к слову, потрясающе пробивал штрафные. Но футбол, повторю, был ниже уровнем, - приводит слова Орлова Matchtv.ru.
51-летний экс-нападающий волгоградского "Ротора" Олег Веретенников с перерывами выступал в высшей лиге чемпионата России с 1992 по 2002 год. Его рекорд по голам за карьеру в чемпионатах страны составлял 143 гола; 141 из них Веретенников забил за "Ротор", еще 2 - выступая в саратовском "Соколе". Форвард "Зенита" Артем Дзюба выступает в Российской футбольной премьер-лиге с 2006 года. В матче 13 тура РПЛ с "Динамо" 33-летний Дзюба оформил свой 144-й гол за карьеру в национальном чемпионате. Свои голы он забил, выступая за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал".
Орлов: Дзюбе было сложнее забить свои голы, чем Веретенникову. Тогда футбол был ниже уровнем
Телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов сравнил бомбардирские рекорды нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы и экс-форварда "Ротора" Олега Веретенникова.
Фото: ФК "Зенит"