Комбаров заявил, что Хлусевич - игрок на перспективу для "Спартака". "Красно-белые" рассчитывают на то, что Даниил будет прогрессировать вместе с командой, отметил Комбаров.
"Это игрок на перспективу. "Спартак" рассчитывает на то, что Хлусевич будет расти вместе с командой и вырастет в хорошего игрока. Конечно, сейчас у "Спартака" в обороне не такая большая ротация. Поэтому такого футболиста и купили. Думаю, он должен расти вместе с клубом, и тогда для него раскроются все карты", - сказал Комбаров.
Отметим, что ранее "Спартак" и тульский "Арсенал" договорились о трансфере Хлусевича. Контракт 20-летнего игрока с "красно-белыми" начнет действовать 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
Источник: Спорт-Экспресс
Официально: Хлусевич перейдет из тульского "Арсенала" в "Спартак"
Дмитрий Комбаров прокомментировал трансфер Хлусевича в "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров отреагировал на трансфер полузащитника Даниила Хлусевича в московский клуб.
Фото: "Арсенал"