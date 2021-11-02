По словам Геркуса, ему не верится в то, что эта сделка будет осуществлена.
"Мне кажется, такая сделка маловероятна. 20 процентов - недостаточно для влияния. Вдобавок у наших клубов слабая экономика и небольшая квота в еврокубках. Не верится", - заявил Геркус.
Напомним, ранее сообщалось, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" насчет приобретения акций московского клуба. Указывалось, что компания может купить около 20% акций "красно-белых".
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: компания, владеющая "Ман Сити", ведет переговоры о покупке акций "Спартака"
"Такая сделка маловероятна. Не верится". Геркус - о возможной покупке акций "Спартака" компанией, владеющей "Ман Сити"
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о возможной покупке акций "Спартака" компанией City Football Group.
Фото: Sport24