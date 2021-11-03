Йиранек ответил на вопрос о том, какой тренер подошел бы сейчас "Спартаку" вместо нынешнего наставника команды Руя Витории. По словам бывшего футболиста "красно-белых", экс-наставник сборной России Станислав Черчесов мог бы улучшить результаты команды.
"Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и все, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. Кто именно? В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду", - сказал Йиранек.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 18 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
Йиранек: новый тренер для "Спартака"? Черчесов сейчас смог бы вытащить команду
Экс-игрок "Спартака" Мартин Йиранек высказался о возможной смене главного тренера в московской команде.
Фото: "Матч ТВ"