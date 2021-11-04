— "Спартак" — команда всей страны, которую продолжают любить миллионы болельщиков, в одной Москве их сотни тысяч.
И замыкать их на арабский капитал? Это будет не "Спартак". Еще и переименуют потом клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета, — передает слова Шишкарева "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что арабский холдинг City Football Group рассматривает возможность покупки 20% акций московского "Спартака". CFG владеют множеством клубов по всему миру, в том числе английским "Манчестер Сити".
"Спартак" после 13 туров чемпионата России набрал 18 очков и идет на девятой строчке турнирной таблицы. Сегодня подопечные Руя Витории в рамках группового этапа Лиги Европы сыграют против английского "Лестера". Начало матча запланировано на 23:00 мск.
Источник: "Спартак" ведет переговоры с "Балтикой" по трансферу вратаря Бориско
"Лестер" - "Спартак". Где смотреть матч Лиги Европы, онлайн встречи 4 ноября
"Переименуют клуб в Moscow City и перекрасят в бело-голубые цвета". Шишкарев — о возможной продаже акций "Спартака"
Президент Федерации гандбола России и болельщик "Спартака" Сергей Шишкарев высказался о возможной покупке арабскими инвесторами акций красно-белых.
Фото: Федерация гандбола России