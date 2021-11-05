Спортдир РФС: Клопп не сможет стать чемпионом с "Уфой"

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков уверен, что наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не сможет стать чемпионом России с "Уфой".

Фото: Jeremy Landey / imago-images.de / Global Look Press





Если пригласим лучшего тренера в условную "Уфу", то он никогда не станет чемпионом, — рассказал Лексаков в интервью



54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Под его руководством команда провела 333 матча, из которых выиграла 202, 72 сыграла вничью и 59 проиграла. Вместе с Клоппом "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.



37-летний Стукалов тренирует "Уфу" с апреля нынешнего года. В 21 матче при специалисте уфимцы одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и восемь проиграли.



Сегодня, 6 ноября, " — На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Клоппа и дадим ему место Стукалова в "Уфе". Я никого не хочу обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия.Если пригласим лучшего тренера в условную "Уфу", то он никогда не станет чемпионом, — рассказал Лексаков в интервью "Матч ТВ" 54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Под его руководством команда провела 333 матча, из которых выиграла 202, 72 сыграла вничью и 59 проиграла. Вместе с Клоппом "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.37-летний Стукалов тренирует "Уфу" с апреля нынешнего года. В 21 матче при специалисте уфимцы одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и восемь проиграли.Сегодня, 6 ноября, " Уфа " в гостях сыграет против тульского "Арсенала". Матч начнется в 14:00 мск.