Спортдир РФС: Клопп не сможет стать чемпионом с "Уфой"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
УфаНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.85
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
Динамо
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.75
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.32X 3.25П2 3.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
11:00
ФакелНе начат
П1 4.5X 3.55П2 1.76
Нефтехимик
13:00
ВолгарьНе начат
П1 1.46X 4.2П2 7
Енисей
13:00
Спартак-2Не начат
П1 1.8X 3.65П2 4.1
Акрон
14:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.55X 4.1П2 5.4
Текстильщик
14:00
Краснодар-2Не начат
П1 2.55X 3.05П2 2.85
Велес
14:00
КубаньНе начат
П1 2.35X 3.3П2 2.95
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
П1 2X 3.2П2 3.85
КАМАЗ
17:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.03X 3.1П2 3.85
Алания
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.04X 3.45П2 3.45

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
15:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.6X 4.2П2 1.73
Брентфорд
18:00
НорвичНе начат
П1 1.64X 3.95П2 5.6
Челси
18:00
БернлиНе начат
П1 1.27X 6П2 12
Кристал Пэлас
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.47X 3.2П2 3.1
Брайтон
20:30
НьюкаслНе начат
П1 1.6X 4.1П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
ГранадаНе начат
П1 1.9X 3.45П2 4.5
Сельта
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.55П2 2.1
Алавес
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.43X 3.05П2 3.3
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
17:00
ТориноНе начат
П1 3.65X 3.55П2 2.07
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.2
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 6X 4.9П2 1.49

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.7X 3.85П2 1.97
Штутгарт
17:30
АрминияНе начат
П1 1.95X 3.65П2 4
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.17X 8.6П2 14
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.65X 4П2 5.4
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 1.93X 4П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
АнжеНе начат
П1 1.77X 3.6П2 5
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.6П2 1.27

Спортдир РФС: Клопп не сможет стать чемпионом с "Уфой"

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков уверен, что наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не сможет стать чемпионом России с "Уфой".
Фото: Jeremy Landey / imago-images.de / Global Look Press
— На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Клоппа и дадим ему место Стукалова в "Уфе". Я никого не хочу обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия.

Если пригласим лучшего тренера в условную "Уфу", то он никогда не станет чемпионом, — рассказал Лексаков в интервью "Матч ТВ".

54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Под его руководством команда провела 333 матча, из которых выиграла 202, 72 сыграла вничью и 59 проиграла. Вместе с Клоппом "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

37-летний Стукалов тренирует "Уфу" с апреля нынешнего года. В 21 матче при специалисте уфимцы одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и восемь проиграли.

Сегодня, 6 ноября, "Уфа" в гостях сыграет против тульского "Арсенала". Матч начнется в 14:00 мск.


Теги: Уфа Ливерпуль Стукалов Клопп Лексаков
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