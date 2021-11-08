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Президент "Сочи" Ротенберг поделился мнением о разгромной победе над ЦСКА

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о победе над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (4:1).
Фото: РИА Новости
Ротенберг, в частности, отметил, что в дальнейшем "Сочи" нужно ориентироваться на игру, показанную в матче с ЦСКА.

"У нас задача - выходить и выигрывать каждую игру. На каждый матч нужно настраиваться, все соперники разные, некоторые матчи были провальными из-за того, что не могли никак собраться. С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше", - заявил Ротенберг.

Отметим, что "Сочи", набрав 27 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА пребывает на пятом месте в турнирной таблице, в активе московской команды 23 очка.

Источник: ТАСС


Теги: Ротенберг Б Сочи
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