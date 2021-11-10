По информации источника, с 11 ноября футболисты начнут тренироваться по индивидуальной программе, через пару дней они вернутся в общую группу.
Пабло и Тикнизян были на карантине из-за коронавируса. Игроки пропустили матчи против "Нижнего Новгорода" (2:1), "Галатасарая" (1:1) и "Спартака" (1:1). Накануне, 10 ноября, они сдали тесты на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными.
Защитник Наир Тикнизян в текущем сезоне провел 10 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Его контракт с "Локо" рассчитан до лета 2026 года.
Центральный защитник Пабло в сезоне-2021/22 сыграл в 12 матчах за "железнодорожников". В общей сложности за москвичей он провел 26 матчей и забил 1 гол.
Источник: Metaratings
СМИ: защитники "Локомотива" Тикнизян и Пабло возобновили тренировки после коронавируса
Защитники "Локомотива" Наир Тикнизян и Пабло возобновили тренировки.
Фото: РПЛ