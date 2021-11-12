По информации источника, стороны близки к заключению сделки. В ближайшее время трансфер должен быть оформлен. Предполагается, что футболист присоединиться к "железнодорожникам" уже зимой на сборах.
Марк Мампаси является воспитанником донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне чемпионата Украины в составе "Мариуполя", за который он выступает на правах аренды, защитник провел 12 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марка в 200 тысяч евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: защитник "Шахтера" Мампаси близок к переходу в "Локомотив"
18-летний защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампаси может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Getty images