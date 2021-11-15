— Если в сборной попросят перенести 22-й тур ради стыковых матчей, то "Рубин", безусловно, пойдёт навстречу, — рассказал Сайманов в интервью "Чемпионату".
Сборная России в марте проведет стыковые матчи за право участвовать в чемпионате мира 2022 года.
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Генеральный директор "Рубина": если в сборной попросят перенести 22-й тур, то мы пойдем на встречу
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал идею переноса матчей РПЛ в угоду сборной России.
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