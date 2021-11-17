Кассьерра сообщил, что его заинтересовала возможность выступлений за "Сочи", поскольку клуб развивается и борется за высокие места.
"Честно, про город и клуб "Сочи" ничего не знал. Но как только появился вариант с переходом, я начал узнавать, что клуб растет и борется за высокие места, а моей задачей в нем будет много забивать. Это то, что я люблю больше всего", - сказал Кассьерра.
Напомним, что Кассьерра перешел в "Сочи" в летнее трансферное окно. Его предыдущим клубом был португальский "Белененсеш". В нынешнем розыгрыше РПЛ 24-летний колумбийский форвард провел восемь матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
Кассьерра объяснил, почему решил перейти в "Сочи"
Форвард "Сочи" Матео Кассьерра рассказал, почему решил сменить чемпионат Португалии на российскую Премьер-Лигу.
Фото: "Сочи"