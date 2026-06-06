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"Тоттенхэм" объявил о переходе бывшего футболиста "Ливерпуля"

Защитник Эндрю Робертсон продолжит карьеру в "Тоттенхэме".
Фото: Getty Images
Лондонский клуб на официальном уровне сообщил о подписании контракта с опытным шотландцем, который присоединится к команде 1 июля после ухода из "Ливерпуля" в статусе свободного агента. В заявлении клуба подчёркивается, что Робертсон обладает огромным опытом выступлений на самом высоком уровне и способен усилить коллектив своими лидерскими качествами.

Робертсон провёл в составе мерсисайдцев девять сезонов после перехода в 2017 году. За это время защитник стал одним из ключевых игроков команды и помог ей завоевать целый ряд крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и два чемпионских титула Англии.

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