"Тоттенхэм" объявил о переходе бывшего футболиста "Ливерпуля"

Защитник Эндрю Робертсон продолжит карьеру в "Тоттенхэме".



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Лондонский клуб на официальном уровне сообщил о подписании контракта с опытным шотландцем, который присоединится к команде 1 июля после ухода из "Ливерпуля" в статусе свободного агента. В заявлении клуба подчёркивается, что Робертсон обладает огромным опытом выступлений на самом высоком уровне и способен усилить коллектив своими лидерскими качествами.



Робертсон провёл в составе мерсисайдцев девять сезонов после перехода в 2017 году. За это время защитник стал одним из ключевых игроков команды и помог ей завоевать целый ряд крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и два чемпионских титула Англии.