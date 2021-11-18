"В этом матче я жду только победу "Зенита". Саша Кержаков наверняка тоже будет особенно настраивать свою команду на игру, но я все равно уверен, что "Зенит" победит в этом матче.
Я всегда болею за "Зенит", с кем бы он ни играл. Кержакову желаю удачи, в матче с любой другой командой всегда буду болеть за него. Но в этой игре мои симпатии на стороне зенитовцев, извини, Саша", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
"Зенит" после 14-ти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков. Матч против "Нижнего Новгорода" состоится завтра, 19 ноября, Игра в рамках 15-го тура чемпионата России начнется в 19:00 мск. Обслуживать мачт будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, за систему ВАР ответственным назначен Павел Шадыханов.
Александр Кержаков перед началом текущего сезона возглавил "Нижний Новгород". После 14-ти матчей нижегородцы занимают 13-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 14 очков.
Петржела: Кержакова очень люблю, но болеть буду за "Зенит". Извини, Саша!
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургской команды против "Нижнего Новгорода" в 15-м туре РПЛ.
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