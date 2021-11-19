Баженов отметил, что обе команды испытывают проблемы в последнее время. При этом он все же выделил фаворита. По мнению Баженова, более высокие шансы на победу у "Краснодара".
"Встречаются команды, испытывающие проблемы. Но в этом матче фаворит "Краснодар", несмотря на три поражения кряду. Хотя они и не убеждают в последних играх. В общем, встречаются две команды, к которым есть много вопросов в последнее время", - сказал Баженов.
Отметим, что поединок "Краснодар" - "Спартак" состоится завтра, 20 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
Баженов: "Краснодар" выглядел неубедительно в последних играх, но является фаворитом матча со "Спартаком"
Бывший форвард "Спартака" Никита Баженов высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Краснодаром".
Фото: РПЛ