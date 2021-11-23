— Соболев и Ларссон среди тех, кому не понравилось назначение Витории. Они снизили спортивные показатели, они не стали ничего доказывать тренеру.
А теперь, когда придет новый тренер, их игра улучшится, они превратятся в суперфорвардов, — цитирует Шмурнова "РБ Спорт".
24-летний Соболев в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал три голевые передачи в 20 матчах во всех турнирах.
24-летний Ларссон забил один гол в 17 матчах.
Главным тренером "Спартака" является португальский специалист Руй Витория. Красно-белые после 15 туров РПЛ занимают 10-ю строчку турнирной таблицы с 19 очками.
Ранее в СМИ появилась информация, что новым наставником "Спартака" станет итальянец Паоло Ваноли.
Карпин: если Соболев будет в полном порядке, то он будет вызван в сборную России
Источник: Тедеско планирует посетить домашние матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы
Шмурнов: когда придет новый тренер в "Спартак", Соболев и Ларссон превратятся в суперфорвардов
Спортивный комментатор Александр Шмурнов связывает низкий игровой уровень нападающих "Спартака" Александра Соболева и Джордана Ларссона с главным тренером команды Руем Виторией.
Фото: архив Александра Шмурнова