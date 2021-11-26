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Источник: "Ростов" не продлит контракт с Мамаевым. Игрок ищет новую команду

"Ростов" не будет продолжать сотрудничество с полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: "Ростов"
Контракт Мамаева с "Ростовом" истекает в конце нынешнего года. Клуб и игрок решили не продлевать соглашение. По сведениям источника, Мамаев уже ищет себе новую команду.

Напомним, что Мамаев является игроком "Ростова" с 2019 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 33-летний полузащитник провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.

Отметим, что "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "желто-синих" 17 очков.

Источник: РБ Спорт


Теги: Мамаев Ростов
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