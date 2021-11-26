По словам Аленичева, он вновь пошел бы в "Спартак", если бы его пригласили в клуб. При этом в ближайшее время такое воссоединение вряд ли произойдет, считает тренер. По его мнению, об этом свидетельствует курс "Спартака" на работу с иностранными специалистами.
"Пошел бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Семин сколько раз возвращался в "Локомотив"? Не вижу тут ничего такого. Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем - всё возможно", - сказал Аленичев.
Источник: Чемпионат
Аленичев: пошел бы в "Спартак", если бы меня пригласили? А почему нет?
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что в дальнейшем может вернуться в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"