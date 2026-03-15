Российский специалист заявил, что Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов соответствуют уровню европейских грандов.
- Очевидно, что главные таланты российского футбола сейчас - Батраков и Кисляк.
- Мне ещё очень нравится Глебов. Эти ребята обладают индивидуальными качествами. Они бы играли не только в моей молодёжке, но и сейчас являются теми, кто соответствует серьёзному уровню и могли бы играть в хороших европейских командах, грандах, - сказал Чернышов "Чемпионату".
Матвей Кисляк и Кирилл Глебов являются футболистами московского ЦСКА. Полузащитник в текущем сезоне за "армейцев" провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. На счету правого вингера 27 встреч, 7 голов и 3 голевые передачи.
Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив". Атакующий полузащитник в текущем сезоне за "железнодорожников" провел 26 игр, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.
Чернышов назвал трех российских игроков, соответствующих уровню европейских грандов
Бывший тренер молодежной сборной России высказался об игроках ЦСКА и "Локомотива".
