Как сообщает источник, тренерский штаб "армейцев" поддержал идею возвращения бразильца в клуб. Но окончательное решение остается за менеджментом ЦСКА.
Напомним, Вагнер мог перебраться в ЦСКА еще летом прошлого года, но переход так и не состоялся, а форвард в итоге отправился в "Кайрат".
В этом сезоне казахстанской премьер-лиги 37-летний форвард отметился 7-ю забитыми мячами.
Источник: Metaratings
Источник: тренерский штаб ЦСКА выступает за возвращение Вагнера
Вагнер Лав может вернуться в московский ЦСКА.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru