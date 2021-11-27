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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
1 - 1
СочиЗавершен
Ахмат
2 - 0
РостовЗавершен
Химки
2 - 1
Краснодар2 тайм
П1 1.6X 3.25П2 7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 1
НефтехимикЗавершен
Енисей
3 - 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Спартак-2
2 - 1
ТекстильщикЗавершен
Ротор
1 - 2
ФакелЗавершен
Торпедо
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 3
ОренбургЗавершен
Кубань
0 - 2
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Краснодар-2
1 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Алания
2 - 1
ВелесЗавершен
Балтика
0 - 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
2 - 0
НьюкаслЗавершен
Ливерпуль
4 - 0
СаутгемптонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 2
Астон ВиллаЗавершен
Норвич
0 - 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
1 - 2
СельтаЗавершен
Валенсия
1 - 1
Райо ВальеканоЗавершен
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.27X 2.85П2 3.75
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
3 - 1
ВеронаЗавершен
Эмполи
2 - 1
ФиорентинаЗавершен
Ювентус
0 - 0
Аталанта1 тайм
П1 2.1X 3П2 3.75
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.6X 5.2П2 1.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
3 - 6
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
1 - 3
Боруссия ДЗавершен
Кёльн
4 - 1
Боруссия МЗавершен
Бохум
2 - 1
ФрайбургЗавершен
Герта
1 - 1
АугсбургЗавершен
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.07X 11П2 25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
1 - 1
Нант2 тайм
П1 2.5X 1.91П2 6.5
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.41X 4.9П2 8

Источник: поиск нового инвестора в "Спартак" — инициатива Алекперова

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов был инициатором поиска стороннего инвестора в московский "Спартак".
Фото: Коммерсант
Сообщается, что до конца года представители арабской стороны будут анализировать возможные плюсы и минусы сделки. По сведениям, к детальным переговорам стороны вернутся в 2022 году.

Ранее сообщалось, что представители холдинга City Football Group присутствовали в Москве, где обсуждали возможную покупку 20% акций "Спартака".

В чемпионате России "Спартак" идет на 10-й строчке РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах.

Источник: Metaratings.

Спалетти: в России много серьезных клубов, а есть "Спартак"

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Теги: Спартак Алекперов
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