Сообщается, что до конца года представители арабской стороны будут анализировать возможные плюсы и минусы сделки. По сведениям, к детальным переговорам стороны вернутся в 2022 году.
Ранее сообщалось, что представители холдинга City Football Group присутствовали в Москве, где обсуждали возможную покупку 20% акций "Спартака".
В чемпионате России "Спартак" идет на 10-й строчке РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах.
Источник: Metaratings.
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Источник: поиск нового инвестора в "Спартак" — инициатива Алекперова
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов был инициатором поиска стороннего инвестора в московский "Спартак".
Фото: Коммерсант