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Депутат Журова - о ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА: Fan ID спасет от таких ситуаций в будущем

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала инцидент с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча 16 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
- Главный вопрос: почему не работали камеры? Тогда можно было бы не задерживать всех и понять, кто совершил проступок. Но это ответственность ЦСКА и организаторов матча, а не полиции. Возможно, нам теперь придется в Госдуме доработать, чтобы камеры не отключались. Нужно, чтобы работали как часы. Отчасти Fan ID спасет от таких ситуаций в будущем, точно значительно улучшит ситуацию. Ведь когда у буйного человека есть какие-то рамки, это его отрезвляет и успокаивает окружающих, - передает слова Журовой Sport24.

Напомним, что во время матча 16 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" фанаты красно-синих организовали масштабное файер-шоу на трибуне стадиона. После игры сектора активной поддержки "армейцев" заблокировала полиция, болельщиков более часа продержали на трибуне, после чего начали массово задерживать и доставлять в различные московские ОВД. По одной из версий, массовое задержание фанатов без выяснения степени их вины было обусловлено тем, что на на матче не работали камеры видеонаблюдения, которые могли бы позволить идентифицировать непосредственных виновников произошедшего.

"В отделении не было никаких разбирательств. Никто не допрашивал". Фанат ЦСКА рассказал о своем задержании


Теги: ЦСКА Fan ID
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