- Вчерашнее происшествие - антиреклама для всего российского футбола. Это очень сильно заденет имидж РПЛ. Как вообще можно было незаметно пронести на стадион такое количество пиротехники? Теперь люди будут думать, что ходить на футбол небезопасно. Это отобьет всякое желание нормального, хорошего болельщика посещать футбол, - передает слова Колоскова Sport24.
Напомним, что на последних минутах матча 16 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:2) группа фанатов красно-синих зажгла на секторах стадиона большое количество пиротехнических изделий. После игры фанатская трибуна "армейцев" была заблокирована органами правопорядка, болельщиков более часа продержали на стадионе, после чего начали массово задерживать и препровождать в отделения полиции.
"В отделении не было никаких разбирательств. Никто не допрашивал". Фанат ЦСКА рассказал о своем задержании
Колосков - о ситуации с фанатами ЦСКА: это отобьет всякое желание нормального, хорошего болельщика посещать футбол
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации с пиротехническим шоу на "ВЭБ Арене" и массовым задержанием фанатов после матча ЦСКА - "Зенит".
Фото: РФС