"КДК РФС готовит повестку на заседание. Рапорт у нас есть, в рапорте три замечания. Это пиротехника у ЦСКА, скандирование ненормативной лексики обоих клубов, а также выбегание на поле одного из болельщиков", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, что во время матча 16-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" фанаты "красно-синих" организовали масштабное файер-шоу на трибуне стадиона. После игры сектора активной поддержки "армейцев" заблокировала полиция, болельщиков более часа продержали на трибуне, после чего начали массово задерживать и доставлять в различные московские ОВД.
Ближайшее заседание КДК РФС состоится в четверг, 2 декабря.
Источник: Матч ТВ
После матча ЦСКА с "Зенитом" сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях
КДК РФС рассмотрит использование пиротехники на матче ЦСКА - "Зенит"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании рассмотрит использование пиротехнических средств на трибуне фанатов ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: РФС