Агент Деспотовича: Джордже в этом году "Рубину" уже не помощник

Агент Юрий Горбенко, представляющий интересы форварда "Рубина" Джордже Деспотовича, заявил, что игрок не поможет казанской команде в оставшихся матчах до зимней паузы в РПЛ.

Фото: Sport24





Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Деспотович поучаствовал в семи матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.



"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Леонида Слуцкого 22 набранных очка.



Источник: "К сожалению, Джордже в этом году "Рубину" уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва. Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, " Рубин " минимум был бы в тройке", - сказал Горбенко.Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Деспотович поучаствовал в семи матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу."Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Леонида Слуцкого 22 набранных очка.Источник: Sport24