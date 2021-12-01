Напомним, ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор разрешил РПЛ увеличить максимальную заполняемость стадионов "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" до 70%. Ранее зрительская квота составляла 30%.
Как сообщил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "Спартака", расширенная квота будет применена уже на ближайшем матче с "Ахматом".
"Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости - при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Квота будет расширена уже на ближайший матч с "Ахматом", - сказал Зеленов.
Отметим, что матч "Спартак" - "Ахмат" пройдет 4 декабря в рамках 17-го тура РПЛ.
Источник: Матч ТВ
СМИ: стадионы на матчах РПЛ в Москве разрешат заполнять на 70%
В "Спартаке" заявили, что стадион команды разрешено заполнить на 70% уже в ближайшем матче с "Ахматом"
В "Спартаке" подтвердили информацию об увеличении зрительской квоты для домашней арены команды.
Фото: "Спартак"