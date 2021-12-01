"Пригодится ли Агаларов "Спартаку"? Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. А что у нас "Спартак" - это особый критерий? Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. От этого наша сборная станет сильней. Хоть мы и унижаем наш чемпионат, но он очень сложный", - приводит слова Газизова "СЭ".
В текущем розыгрыше РПЛ Агаларов забил 13 мячей в 16 встречах. Прямо сейчас он лидирует в гонке бомбардиров, опережая на 3 мяча форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Агаларов был включен Валерием Карпиным в предварительный список сборной России на матчи против Кипра и Хорватии, но не попал в итоговый состав и был вызван в молодежную сборную.
Газизов: может ли Агаларов заиграть в "Спартаке"? А что, у нас "Спартак" - это особый критерий?
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем форварда уфимцев Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"