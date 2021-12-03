Пресняков в преддверии игры с "Ахматом" заявил, что "Спартаку" нужно сделать акцент на выступлениях в Лиге Европы, поскольку в чемпионате России у команды уже нет шансов добиться успеха.
"В чемпионате России "красно-белым" уже ловить точно нечего, нужно сделать акцент на выступлении в Европе. Выйти в 1/8 Лиги Европы гораздо ценнее, чем набрать три очка в РПЛ. Но я все-таки надеюсь, что Витории удастся убить двух зайцев одновременно - обыграть и "Ахмат", и "Легию", - заявил Пресняков.
Отметим, что матч "Спартак" - "Ахмат" пройдет завтра, 4 декабря, в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Пресняков: в РПЛ "Спартаку" ловить нечего. Нужно сделать акцент на выступлении в Европе
Заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Ахматом".
Фото: "Спартак"