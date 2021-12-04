— Соболев, к сожалению, в очередной раз доказал, что не умеет держать себя в руках. Эти действия, наверное, вынудили судью дать ему красную. Соболев агрессивный, но таким и должен быть футболист.
Очень спорное удаление. Шансы были 60 на 40 в пользу того, что это желтая карточка, а не красная, — рассказал Маклаков в интервью "РБ Спорту".
24-летний Соболев был удален на 32-й минуте матча. Нападающий получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу полузащитника "Ахмата" Игоря Коновалова. Это удаление стало для Соболева первым в его карьере, таким образом он пропустит матч 18-го тура РПЛ против "Сочи" в гостях.
В нынешнем сезоне Соболев забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах.
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Маклаков: Соболев, к сожалению, в очередной раз доказал, что не умеет держать себя в руках
Заслуженный артист России и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался об удалении форварда красно-белых Александра Соболева в матче с "Ахматом" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат