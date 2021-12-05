"Я не удивлен назначением Ваноли. В "Спартаке" работает уникальный руководитель - Леонид Федун. Жалко болельщиков красно-белых, они не понимают что происходит. Ну, ничего, Федун продолжает убивать "Спартак". Я уже не удивляюсь происходящему в клубе. Клуб тонет и тонет, все тише и тише", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, информация о скором назначении Паоло Ваноли в "Спартак" появилась в ноябре. До этого итальянец работал в тренерском штабе Антонио Конте в "Интере" и "Челси". Самостоятельно 49-летний специалист еще не работал.
"Спартак" после 17 туров идет 9-м в РПЛ. В активе красно-белых 23 очка. В эту субботу подопечные Витории в меньшинстве переиграли "Ахмат", забили Виктор Мозес и Квинси Промес.
Канчельскис - о возможном назначении Ваноли в "Спартак": Федун продолжает убивать "Спартак". Клуб тонет и тонет
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли в "Спартак".
Фото: РИА Новости