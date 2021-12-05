После поражения от "Арсенала" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ Терюшкова спросили, будут ли организационные выводы по Черевченко. Он заявил, что тренер продолжит работу с командой. Также Терюшков объяснил решение Черевченко вернуться в "Химки" вскоре после отставки с поста наставника команды.
"Нет. Игорь Геннадьевич работает, у нас полное доверие. Его возвращение? Мы не хотели расставаться изначально, но такое решение на тот момент случилось. Тренеру нужно было отдохнуть, он взял паузу и потом вернулся", - сказал Терюшков.
Отметим, что на данный момент "Химки" занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
Источник: Матч ТВ
"Черевченко продолжает работу. У нас к нему полное доверие". Терюшков - о будущем тренера в "Химках"
Депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о будущем Игоря Черевченко в должности главного тренера подмосковной команды.
Фото: "Матч ТВ"