"Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были фаеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим фаерам вообще никакого отношения не имела. Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.
Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом", - сказал Сванидзе.
Напомним, что во время матча 16 тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" фанаты красно-синих организовали масштабное файер-шоу на трибуне стадиона. После игры сектора активной поддержки "армейцев" заблокировала полиция, болельщиков более часа продержали на трибуне, после чего начали массово задерживать и доставлять в различные московские ОВД.
По одной из версий, массовое задержание фанатов было обусловлено тем, что на на матче не работали камеры видеонаблюдения, которые могли бы позволить идентифицировать непосредственных виновников произошедшего.
Источник: РБК-Спорт
В СПЧ назвали репрессиями массовые задержания болельщиков ЦСКА
Член совета по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ТАСС