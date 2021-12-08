Быстров выразил соболезнования родным и близким Гамулы. По его словам, этот специалист отличался позитивным настроем и не боялся говорить правду.
"Хороший дядька. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся говорить правду. Мои соболезнования", - сказал Быстров.
Гамула ушел из жизни сегодня, 8 декабря. Бывший игрок и тренер "Ростова" скончался в возрасте 61 года. Напомним, что Гамула с 2011 года работал в системе "Ростова", он покинул клуб в прошлом году.
Источник: Спорт-Экспресс
Быстров: Гамула всегда был на позитиве. Он не боялся говорить правду
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров отреагировал на информацию о смерти бывшего тренера "Ростова" Игоря Гамулы.
Фото: "Матч ТВ"