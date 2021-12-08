— Джордан игрок хорошего уровня, но в нем нет ярко выраженных лидерских качеств. Он просел, как и весь "Спартак".
Витории до конца не удалось раскрыть атакующий потенциал шведа. В этом сезоне все футболисты "Спартака" играют нестабильно, — рассказал Бояринцев в интервью "РБ Спорту".
24-летний Ларссон выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне шведский футболист забил один гол в 20 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего истекает в 2023 году.
Сегодня стало известно, что Ларссон не сможет сыграть против "Легии" в Лиге Европы из-за травмы.
Бояринцев: Витории до конца не удалось раскрыть атакующий потенциал Ларссона
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказался об игре нападающего Джордана Ларссона в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"