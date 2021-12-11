— Мне кажется, что Ваноли приступит к своим обязанностям до "Сочи". У нас сейчас так, а через пять минут уже по-другому, — рассказал Гаврилов в интервью "СЭ".
Встреча между "Сочи" и "Спартаком" в 18-м туре РПЛ состоится в понедельник, 13 декабря. Начало: 19:00 мск.
Итальянский специалист Паоло Ваноли должен сменить в московском команде португальца Руя Виторию. "Спартак" после 17 матчей чемпионата России занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками.
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Гаврилов: мне кажется, Ваноли приступит к своим обязанностям в "Спартаке" до игры с "Сочи"
Ветеран "Спартак" Юрий Гаврилов считает, что назначение итальянского специалиста в клуб можно ожидать до игры 18-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: Sportbox