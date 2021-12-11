"Очень рад за Сергея, от всей души поздравляю его! Думаю, что сегодняшний забитый гол придаст ему уверенности в себе. За полгода Сергей ни разу не появился в стартовом составе на матч чемпионата, хочется, чтобы ему давали больше времени", - цитирует Андреева "CЭ".
Напомним, сегодняшний гол Пиняева стал для него первым в РПЛ. В результате он вошел в тройку самых молодых игроков, забивавших в чемпионате России. Впереди Пиняева только Джано и Александр Салугин.
Всего на его счету 17 матчей в текущем сезоне российского чемпионата, 1 гол и 1 голевая передача.
Летом этого года Пиняев перебрался в Самару из "Чертаново".
Агент - о первом голе Пиняева в РПЛ: это придаст ему уверенности в себе. Хочется, чтобы давали больше времени
Агент Павел Андреев, представляющий интересы "Крыльев Советов" Сергея Пиняева прокомментировал первый забитый мяч 17-летнего форварда в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"