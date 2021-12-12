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Мурзагулов: хочу поздравить арбитра с победой "Локомотива", потому что он сделал этот результат

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал работу судьи в матче против "Локомотива" в 18-м туре РПЛ (0:2).
Фото: Горобзор
"Хочу поздравить главного арбитра с победой "Локомотива", потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют", - приводит слова Мурзагулова "CЭ".

"Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:2. Голами отличились Марадишвили и Керк. Незадолго до первого гола "железнодорожников" возник спорный эпизод, по итогам которого Дмитрий Баринов мог получить вторую желтую карточку, но рефери встречи Артем Любимов не увидел нарушения правил.

Поражение от "Локомотива" оставило уфимцев в зоне вылета, в активе команды Стукалова 16 очков после 18 туров. "Уфа" не выигрывает в РПЛ с октября, когда дома переиграла "Ахмат" (1:0).


Теги: Мурзагулов УФА Локомотив
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