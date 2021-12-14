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Источник: "Динамо" хочет продлить контракт с Ворониным

Московское "Динамо" планирует продлить соглашение со своим тренером Андреем Ворониным.
Фото: СЭ
По сведениям, сроки соглашения с украинским специалистом обсуждаются. За продление контракта с Ворониным выступил и главный тренер команды Сандро Шварц.

Напомним, Воронин стал тренером "Динамо" 14 октября 2020 года. Он вошел в тренерский штаб немецкого специалиста.

"Динамо" закончило первую часть чемпионата России на втором месте в турнирной таблицы с 36 очками. Сейчас команда находится в отпуске в связи с зимней паузой в РПЛ.

Источник: РБК Спорт.


Теги: Динамо Воронин
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