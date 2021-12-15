Бывший тренер московского клуба Рауль Рианчо поделился мнением об отставке Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
С Виторией "Спартак" отлично выступил в еврокубках, но в чемпионате моментами показывал не самую хорошую игру. Конечно, решение сказать Витории "Давай, пока" — не идеальное. После зимнего перерыва команда продолжит выступление в Лиге Европе и не очень ясно, как новый тренер сможет подготовить к этому футболистов" , - цитирует Рианчо "РБ-Спорт".
Напомним, что под руководством Витории в чемпионате России "Спартак" занял 9 место после 18 матчей и вышел из группы Лиги Европы с первого места в 1/8 финала турнира.
Сегодня Руй Витория официально перестал быть тренером красно-белых.
Рианчо: решение сказать Витории "Давай, пока" — не идеальное
Экс-тренер красно-белых Рауль Рианчо высказался об отставке Руя Витории из "Спартака".
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