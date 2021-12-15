Дюков ответил на вопрос, собирается ли он встретиться с собственником "Локомотива", чтобы обсудить ситуацию в клубе. Журналисты напомнили главе РФС о негативных отзывах общественности в связи с последними решениями менеджмента "Локомотива". Дюков заявил в ответ, что РФС не планирует вмешиваться в деятельность клуба.
"У футбольного клуба "Локомотив" есть собственник, есть руководство, стратегия и принципы, которых они придерживаются при принятии тех или иных решений. И руководители клуба, уверен, гораздо лучше знают ситуацию изнутри и понимают, что необходимо делать. Российский футбольный союз же не имеет ни механизмов для того, чтобы влиять на решения "Локомотива", помимо регламентных, ни намерений вмешиваться в их деятельность", - заявил Дюков.
Отметим, что "Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. В запасе московской команды 28 очков.
Источник: РБ Спорт
Дюков: РФС не намерен вмешиваться в деятельность "Локомотива"
Глава РФС Александр Дюков высказался о ситуации в московском "Локомотиве".
Фото: "СЭ"