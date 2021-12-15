Геркус отметил, что Витория не получил достаточно времени, чтобы наилучшим образом проявить себя в "Спартаке". Кроме того, португальский специалист не получил должного усиления команды на трансферном рынке, считает бывший президент "Локомотива".
"Отставка выглядит нелогичной, да. Руй - добротный специалист с хорошим португальским и небольшим аравийским опытом, которому дали мало времени и игроков, чтобы себя проявить. "Спартаку" требуется не то что усиление - доукомплектование. Витория довольствовался теми, кто есть, и дал результат в Лиге Европы, хотя команда на нескольких позициях не имеет достаточно качественных футболистов", - сказал Геркус.
В среду, 15 декабря, "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Виторией. Португалец возглавил команду перед началом текущего сезона. Под его руководством "Спартак" набрал 23 очка в нынешнем розыгрыше РПЛ и расположился на девятом месте в турнирной таблице. В Лиге Европы москвичи пробились в плей-офф, заняв первое место в группе.
Источник: Матч ТВ
Геркус: Витории дали мало времени и игроков в "Спартаке". Отставка выглядит нелогичной
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что руководство "Спартака" приняло нелогичное решение, отправив Руя Виторию в отставку с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости