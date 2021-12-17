Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.04X 3.4П2 3.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лацио
20:30
ДженоаНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6
Салернитана
22:45
ИнтерНе начат
П1 17X 8П2 1.17

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
22:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.22X 7.4П2 12

"Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо". Фетисов - о внедрении системы Fan ID

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID).
Фото: ТАСС
Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предполагающий введение электронных паспортов. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"Болельщики недовольны? Этот вопрос к разработчикам закона - комитету по спорту. Я его не касался. Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо. Введение Fan ID? Все связано с безопасностью людей. Должна быть возможность прийти на стадион семьями с детьми", - приводит слова Фетисова "СЭ".

Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч.

Fan ID предоставлял возможность пользоваться различными льготами. Так, болельщик получал право бесплатного проезда между городами, где проводились игры чемпионата мира 2018 года, а также на городском общественном транспорте и пригородных электричках.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в третьем чтении


Теги: Fan ID Фетисов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Президент "Урала": я против введения Fan ID, свое мнение не поменял
У Гвардиолы подозрение на коронавирус. "Манчестер Сити" отменил пресс-конференцию тренера 1
Терюшков рассказал о зарплате Мамаева в "Химках"
Гасперини: Миранчук - очень сильный игрок, в этом нет сомнений 1
Вице-президент УЕФА: южноамериканские сборные начнут выступления в Лиге наций с 2024 года 2
Губерниев прокомментировал принятие закона о Fan ID 3
Источник: Кварацхелией интересуются три клуба АПЛ 4
"Интер" объявил об уходе Эриксена из клуба
Официально: "Локомотив" заключил контракт с Мампасси 8
Терюшков: Мамаев подпишет контракт с "Химками"
Смородская: Fan ID приведет к увеличению количества болельщиков на стадионах 5
В Госдуме заявили, что введение Fan ID не затронет некоторые спортивные мероприятия 5
Источник: "Локомотив" заключил контракт с 18-летним украинским защитником Мампасси 14
Главное из первой пресс-конференции Паоло Ваноли в «Спартаке» 7
Главный тренер "Спартака" Ваноли готов изучать русский язык 4
Газизов: нужно сделать все возможное, чтобы Fan ID был удобным для болельщиков 3
Ваноли: мы должны понять, почему "Спартак" выходит с разными настроями на матчи Лиги Европы и РПЛ 3
СМИ: "Нижний Новгород" ведет переговоры с Жирковым 7
Ваноли ушёл от вопроса про Федуна и Салихову 11
Ваноли: девятое место в РПЛ — не место для "Спартака". В этом есть ответственность и игроков 6
"Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо". Фетисов - о внедрении системы Fan ID 10
Ваноли: я не могу сказать, сколько я проработаю в "Спартаке" 3
Карпин хочет получить десять дней подготовки перед матчем сборной России с Польшей 4
"Рубин" не интересуется полузащитником "Зенита" Оздоевым 3
Карпин: график в сборной более свободный, чем у клубного тренера
Госдума приняла закон о введении Fan ID в третьем чтении 8
Семин посоветовал спросить о новом главном тренере "Спартака" Ваноли у Романцева 5
Источник: Мамаев перейдет в "Химки" 5
Ваноли: "Спартак" должен одинаково хотеть побеждать и в Европе, и в РПЛ 3
Гаврилов - о Ваноли: не думаю, что он отработает контракт со "Спартаком" до конца 2
Все новости
-