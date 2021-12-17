Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предполагающий введение электронных паспортов. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
"Болельщики недовольны? Этот вопрос к разработчикам закона - комитету по спорту. Я его не касался. Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо. Введение Fan ID? Все связано с безопасностью людей. Должна быть возможность прийти на стадион семьями с детьми", - приводит слова Фетисова "СЭ".
Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч.
Fan ID предоставлял возможность пользоваться различными льготами. Так, болельщик получал право бесплатного проезда между городами, где проводились игры чемпионата мира 2018 года, а также на городском общественном транспорте и пригородных электричках.
Госдума приняла закон о введении Fan ID в третьем чтении
"Я так понимаю, опять не услышали людей. Это плохо". Фетисов - о внедрении системы Fan ID
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID).
Фото: ТАСС