Хайкин не попал в заявку Норвегии на ЧМ-2026

Сборная Норвегии объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года.

В заявку национальной команды не попал вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин.



Ранее в прессе была информация, что ФИФА не дала голкиперу разрешение выступать за норвежскую сборную. Причиной стало нарушение условия о непрерывном проживании в стране: ранее Хайкин уезжал в Англию, где выступал за "Бристоль".



Российский вратарь в этому году получил норвежское гражданство и рассчитывал сыграть на мировом первенстве, о чём неоднократно заявлял.