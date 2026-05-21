Хайкин не попал в заявку Норвегии на ЧМ-2026

Сборная Норвегии объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
В заявку национальной команды не попал вратарь "Будё-Глимт" Никита Хайкин.

Ранее в прессе была информация, что ФИФА не дала голкиперу разрешение выступать за норвежскую сборную. Причиной стало нарушение условия о непрерывном проживании в стране: ранее Хайкин уезжал в Англию, где выступал за "Бристоль".

Российский вратарь в этому году получил норвежское гражданство и рассчитывал сыграть на мировом первенстве, о чём неоднократно заявлял.

