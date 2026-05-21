Матчи Скрыть

"Зенит" нацелился на защитника "Ботафого" - источник

"Зенит" продолжает работу над усилением состава перед новым сезоном.
Фото: Getty Images
По информации ESPN Brasil, одним из главных кандидатов для петербургского клуба на летнее трансферное окно стал защитник "Ботафого" Витиньо. Источник утверждает, что стороны уже находятся в контакте и обсуждают возможный переход, однако официального предложения бразильскому клубу пока не поступало.

В текущем сезоне защитник провёл 26 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится