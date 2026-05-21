По информации ESPN Brasil, одним из главных кандидатов для петербургского клуба на летнее трансферное окно стал защитник "Ботафого" Витиньо. Источник утверждает, что стороны уже находятся в контакте и обсуждают возможный переход, однако официального предложения бразильскому клубу пока не поступало.
В текущем сезоне защитник провёл 26 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.
"Зенит" нацелился на защитника "Ботафого" - источник
"Зенит" продолжает работу над усилением состава перед новым сезоном.
Фото: Getty Images