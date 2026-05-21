"Зенит" нацелился на защитника "Ботафого" - источник

Зенит " продолжает работу над усилением состава перед новым сезоном.

По информации ESPN Brasil, одним из главных кандидатов для петербургского клуба на летнее трансферное окно стал защитник "Ботафого" Витиньо. Источник утверждает, что стороны уже находятся в контакте и обсуждают возможный переход, однако официального предложения бразильскому клубу пока не поступало.



В текущем сезоне защитник провёл 26 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.