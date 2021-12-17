Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предполагающий введение электронных паспортов. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. В соответствии с законом, Правительство РФ будет определять перечень мероприятий, где будет обязателен паспорт болельщика (Fan ID).
"Если такой закон принят, то мы будет его исполнять. Думаю, что от РФС или РПЛ будут какие-то рекомендации в этом вопросе, так как это недешевое дело.
Не отпугнет ли это болельщиков? Пока рано об этом говорить. Но нужно сделать все возможное, чтобы это было удобно для болельщика", - цитирует Газизова РБ Спорт.
Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч. Также Fan ID был обязателен для посещения матчей чемпионата Европы-2020, которые состоялись в Санкт-Петербурге.
Газизов: нужно сделать все возможное, чтобы Fan ID был удобным для болельщиков
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID).
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